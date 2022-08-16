Казанцы вместе с художниками напишут этюды на тему 1100-летия принятия ислама

17 августа в Старо-Татарской слободе состоится всероссийский пленэр на тему 1100-летия принятия ислама Волжской Булгарией. Жители и гости Казани смогут присоединиться к художникам из разных городов России и написать собственные зарисовки, об этом сообщает пресс-служба Министерства культуры РТ.

Создать этюды участникам помогут видные деятели искусств, а именно представители Российской академии художеств, народные и заслуженные художники, члены творческих союзов Татарстана и страны. Они не только поделятся творческими рекомендациями в написании картин, но и расскажут участникам о великих художниках.

Для участия гражданам нужно взять с собой папку или планшет для крепления бумаги, краски и кисточки, бумагу, стул, этюдник или треногу. Присоединиться к пленэру могут желающие любого возраста, при этом навыки изобразительного искусства не важны.

Мероприятие начнется в 9:30 в Старо-Татарской слободе. Участников будут ждать у памятника Шигабутдина Марджани – татарского мусульманского богослова и просветителя.

После будет выпущен каталог с этюдами участников, который историки дополнят своими комментариями. Его презентация состоится в стенах Российской академии художеств, а также будут организованы выставки в Казани, Чебоксарах, Симферополе, Санкт-Петербурге, Москве и других городах страны.