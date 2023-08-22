Казанцев приглашают на творческую встречу с поэтом Альбиной Абсалямовой

24 августа во дворе Присутственных мест Казанского Кремля состоится творческая встреча с поэтом, главным редактором журнала «Казань», заслуженным деятелем искусств Татарстана Альбиной Абсалямовой.

Гости мероприятия услышат знакомые и новые стихи в музыкальном сопровождении известного казанского саксофониста Евгения Соколова, объединенные в новую совместную программу «Янтарный день».

Начало встречи запланировано на 14.00, вход свбодный.

Отметим, что 24 августа поэт отмечает свой день рождения – традиционно в эту дату она встречается с читателями.

Альбина Абсалямова — член Союза писателей Татарстана и Союза российский писателей, лауреат премии «Триумф». Первый сборник поэтессы «Осколки снов» вышел в 1998 году и получил признание читателей и профессиональных литераторов. С тех пор из-под пера Альбины Абсалямовой вышли поэтические сборники «Я люблю писать курсивом», «Живая вода», «Разве есть на свете забвение», «Среди пауз и многоточий», а также несколько книг биографической прозы.