Казанцев приглашают на тренировку по хоккею в рамках проекта «Сила России»

«Единая Россия» дала старт Всероссийскому спортивному марафону «Сила России». Он продлится до 3 сентября, мероприятия пройдут во всех регионах страны, сообщает пресс-служба партии.

«В этом году наш марафон будет посвящен Году защитника Отечества, и наши участники смогут не только перенять опыт от маститых спортсменов, но также узнать больше о тех спортсменах, которые встали на защиту нашей страны, об их боевых и спортивных победах. Отдельные тренировки будут запущены для ветеранов и инвалидов боевых действий, в том числе, участников специальной военной операции», – рассказала председатель Татарстанского регионального совета сторонников «Единой России», глава Комитета по социальной политике Госсовета РТ Светлана Захарова.

В Казани марафон откроется тренировкой по хоккею с участием известных спортсменов. В частности, организаторы пригласили мастера спорта России, исполнительного директора Федерации хоккея РТ Кирилла Голубева, координатора спортивного марафона в Татарстане, члена общественной палаты и заслуженного тренера РФ Ольгу Павлову, а также бойцов специальной военной операции. Всех желающих ждут сегодня в 16:00 на открытом катке по адресу ул. Краснококшайская, 178.

Накануне в столице Татарстана уже прошли тренировки и соревнования по волейболу среди студентов ссузов, а также состязания по плаванию, в которых приняли участие более 400 человек из разных городов и районов республики.

Для участия в проекте, необходимо зарегистрироваться на официальном сайте, уточнили организаторы.