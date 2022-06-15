Казанцев пригласили на субботник в Гавриловской роще

В субботу, 18 июня, Гавриловской роще Казани пройдет субботник. Принять участие в нем и привести в порядок территорию будущего парка «Савиновский» смогут все желающие жители города, сообщает Дирекция парков и скверов.

В субботнике примут участие активисты регионального представительства Русского географического общества в РТ, которые очистят дно реки от скопившегося мусора. Кроме того, они расскажут горожанам об особенностях экосистемы территории. А сообщество «ЭкоЛогично Казань» познакомит участников с концепцией Zero Waste и расскажет, как интегрировать ее в свою жизнь.

Весь необходимый инвентарь горожанам обещают выдать на месте. Желающих присоединиться к субботнику будут ждать в 11:00 на пересечении улиц Гаврилова и Чуйкова (ориентир — ул. Гаврилова, 23а). Начало в 11:00. Весь необходимый для субботника инвентарь вам выдадут на месте.