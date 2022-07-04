Казанцев приглашают на соревнования по спортивному indoor-ориентированию

10 июля в казанском ИТ-парке пройдут соревнования по спортивному ориентированию. Присоединиться к ним приглашают всех желающих.

Победителей определят как среди опытных игроков, так и среди любителей. Кроме того, лучших выберут в личном и командном зачетах. В одной команде могут участвовать от трех до десяти человек. Личный результат определят по наилучшему времени прохождения заданий, командный – по сумме лучшего времени трех участников.

Старт соревнований запланирован на 11.00, в 10.30 для новичков проведут мастер-класс. Чтобы присоединиться к соревнованию, необходимо зарегистрироваться по ссылке , а также оплатить символический взнос, сообщает пресс-служба Минцифры РТ.

Спортивное ориентирование — вид спорта, в котором участники при помощи спортивной карты и компаса должны пройти неизвестную им трассу (дистанцию) через контрольные пункты (КП), расположенные на местности. Indoor-ориентирование – это соревнование, которое проводится внутри здания.