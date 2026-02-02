Казанцев приглашают на презентацию второй книги серии «Сад Саифа Сараи»
Встреча с писательницей Ольгой Ивановой, автором бестселлерной трилогии «Повелительницы Казани», состоится 3 февраля. На мероприятии она представит свою новую книгу – вторую часть серии «Сад Саифа Сараи», недавно изданную в Татарском книжном издательстве, сообщили в Телеграм-канале издательства.
Организаторы обещают погружение в атмосферу творчества и вдохновения, а посетители смогут лично пообщаться с автором и приобрести свежую книгу с автографом.
Встреча пройдет в зале «Тукай» отеля «Ногай».
Вход бесплатный, по регистрации.
Фото: https://t.me/tatkniga