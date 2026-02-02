news_header_top
Культура 2 февраля 2026 13:00

Казанцев приглашают на презентацию второй книги серии «Сад Саифа Сараи»

Встреча с писательницей Ольгой Ивановой, автором бестселлерной трилогии «Повелительницы Казани», состоится 3 февраля. На мероприятии она представит свою новую книгу – вторую часть серии «Сад Саифа Сараи», недавно изданную в Татарском книжном издательстве, сообщили в Телеграм-канале издательства.

Организаторы обещают погружение в атмосферу творчества и вдохновения, а посетители смогут лично пообщаться с автором и приобрести свежую книгу с автографом.

Встреча пройдет в зале «Тукай» отеля «Ногай».

Вход бесплатный, по регистрации.

Фото: https://t.me/tatkniga

