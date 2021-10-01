Казанцев приглашают на премьеру художественного фильма «Один на миллион»

С 2 по 4 октября в Казани пройдет премьера фильма «Один на миллион». Показы состоятся в кинотеатре «КАРО» в ТЦ «Кольцо» (улица Петербургская, 1).

Кинокартина основана на реальных событиях и знакомит нас с историей непростой, но удивительной жизни известного общественного деятеля России и стран СНГ, мультимиллионера, автора серии бестселлеров «Философия муравья» Саидмурода Давлатова.

«Когда мы только задумывали этот фильм, то в первую очередь решили принести им пользу, — рассказал журналистам Давлатов. — Поскольку большая часть моей жизни прошла за пределами Таджикистана, меня окружали люди разных национальностей: русские, казахи, узбеки, киргизы и другие. Мы с режиссером хотели объяснить зрителям, что барьер между нами возникает не из-за того, что мы говорим на разных языках или выросли в разных культурных средах. Границы проходят в наших сердцах. Через фильм мы призываем к терпимости и принятию других людей».

Помимо толерантности фильм «Один на миллион» учит не отказываться от мечты, даже если путь к ней длинный и трудный.

«Для меня очень важно было создать на экране такой образ, который вдохновляет и способен придать сил и уверенности, — пояснил режиссер картины Мухиддин Музаффар. — Я не возьмусь за историю, которая меня не трогает. Если мне не интересен главный герой, я не разделяю его взглядов и убеждений, то и сам фильм выйдет фальшивым».

2 октября состоится премьерный показ фильма, перед началом которого Давлатов проведет тренинг «Как найти свою сильную сторону и реализовать свое предназначение». На 3 и 4 октября запланированы обычные сеансы.

Информационные партнеры мероприятия — Ассоциация предпринимателей-мусульман Рф и Торгово-Промышленной палата РТ.