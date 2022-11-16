Казанцев приглашают на премьерный показ психологического хоррора «Сестры»

22 ноября в 19.00 в кинотеатре «Алмаз Синема Гранд» (ул.Спартаковская, 6, ТОЦ «Сувар Плаза») пройдет премьерный показ психологического хоррора «Сестры» (возрастное ограничение – 16+).

В ролях: Ирина Старшенбаум, Никита Ефремов, Надежда Маркина, Аня Чиповская

Описание сюжета: Аня – молодая мать, которая уже много раз тщетно пыталась спасти себя и ребенка от нарастающей агрессии мужа. Оказавшись в отчаянном положении, она узнает, что есть темные мистические силы, способные прийти на помощь таким, как она. Особым обрядом крови и огня Аня призывает потустороннее сестринство, но теперь должна решить, готова ли она пройти этот путь до конца.

Дата релиза в России: 24 ноября (к Международному дню борьбы за ликвидацию насилия в отношении женщин).

Смотрите фильм «Сестры» в сети кинотеатров Алмаз Синема ( ЦБД «Родина» / ТРЦ «XL» / ТЦ «Сити-Центр» / ТОЦ «Suvar Plaza»). Также у вас есть уникальная возможность приобрести билеты на предпремьерный показ и посмотреть фильм за два дня до официального релиза! Количество мест ограничено!

Билеты доступны по ссылке или на сайте.

Реклама. ООО «КФ Алмаз»