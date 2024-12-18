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Казанцев приглашают на православный хоккейный матч 21 декабря
В субботу, 21 декабря, в Казани состоится православный хоккейный матч, приуроченный к годовщине освящения Духосошественского храма. В нем примут участие команды казанского Духосошественского храма «Добрыня» и «Димитрий Донской» из города Салават.
Храм Сошествия Святого Духа в Суконной слободе был заново освящен 27 декабря 2015 года после долгих лет запустения и реставрации. Каждый год в этот знаменательный день, который считается днем рождения храма, кроме традиционных богослужений, организуются различные мероприятия.
Матч состоится 21 декабря в 11:00 по адресу ул. Московская, дом 1. Вход свободный.
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