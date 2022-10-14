Казанцев приглашают на «Ночь пожирателей рекламы»

Вы знали, что реклама может быть искусством? Хотели бы увидеть лучшие приемы пиарщиков своими глазами? Познакомиться с профессионалами своего дела? Тогда это мероприятия для Вас!

21 октября в 19.00 в кинотеатре «Синема 5» состоится показ нашумевшего Мирового проекта «Ночь пожирателей рекламы». Это уникальное шоу, состоящее из лучших рекламных роликов мира.

«Ночь пожирателей рекламы» проводится один раз в году в формате VIP-вечеринки с просмотром новой коллекции рекламных роликов со всего мира в течение двух часов. Это знаковое мероприятие в жизни любого креативного бизнес-сообщества.

Автор Жан-Мари Бурсико вместе со своими партнерами сделал своеобразную «экскурсию» по шедеврам мировой рекламы, которые собирали бурные аплодисменты в истории проекта. Зрителям представят самые свежие безукоризненные ролики, получающие награды престижных фестивалей.

Отдельный блок рекламы авиакомпаний – полет по миру креатива, где юмор и сумасшедшая компьютерная графика украшены великолепной актерской игрой. Подготовлена также уникальная подборка плагиата, когда яркие идеи прошлого находят неожиданные повороты в настоящем.

Отдельный акцент в подборке шедевров прошлого сделан на советском ролике, который актуален и сегодня. И грандиозная кульминация показа – настоящая битва – рекламные войны брендов, которые пытаются мастерски «зацепить» друг друга в борьбе за клиента и даже не замечают, что этим самым дарят зрителю незабываемые эмоции!

Кинотеатр «Синема 5» — единственный и официальный представитель проекта «Ночь пожирателей рекламы» в городе Казань. Ждем вас на эксклюзивный показ, который состоится 21 октября в 19.00 в «Синема 5». Вас ждут: представители рекламного бизнеса, розыгрыш от партнеров и кинотеатра «Синема 5» и уникальные шедевры рекламного искусства.

«Ночь пожирателей рекламы» – дерзкий проект, который покорил мир, и совсем скоро он покорит Вас! Приобретайте билеты на мероприятие на сайте cinema5.ru или в мобильном приложении кинотеатра «Синема 5».

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