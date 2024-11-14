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Казанцев приглашают на митинг в честь памяти жертв ДТП
Завтра, 15 ноября, в Казани состоится митинг, приуроченный ко Дню памяти жертв ДТП. Об этом сообщает городская Госавтоинспекция.
На площади «Тысячелетия» состоятся акции по профилактике ДТП среди студенческой молодежи, курсантов автошкол и учащихся старших классов с привлечением отрядов юных инспекторов движения.
Главная задача мероприятия — привлечь внимание общественности к вопросам безопасности дорожного движения, снижению уровня смертности и травмирования в результате ДТП, борьбе с нарушениями правил на дорогах, а также почтить память погибших и выразить сочувствие их семьям.
Всемирный День памяти жертв дорожно-транспортных происшествий, который входит в перечень международных памятных дат ООН, ежегодно отмечается в третье воскресенье ноября. В текущем году он выпадает на 17 ноября.
В этот день по всему миру проходят митинги, зажигаются поминальные свечи, возлагаются цветы на могилы тех, кто погиб в авариях, распространяются листовки с призывами заботиться о своей жизни.
В Казани мероприятие начнется 15 ноября в 11:45 на площади «Тысячелетия». В 12:15 патрульные машины с эвакуатором проследуют по Ленинскому мосту, проспектам Ямашева, Победы и Оренбургскому тракту до площади «Тысячелетия».
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