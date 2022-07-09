Казанцев приглашают на мастер-класс по танцевальной аэробике на татарском языке

12 июля в Казани состоится бесплатный мастер-класс по танцевальной аэробике. Занятие в Горкинско-Ометьевском лесу пройдет на татарском языке в рамках проекта «Хәрәкәттә – бәрәкәт», сообщает пресс-служба мэрии столицы РТ.

Тренировку под ритмичную музыку проведут заслуженная артистка РТ, теле- и радиоведущая Гульназ Сафарова и тренер, руководитель спортивных направлений культурного центра «Сайдаш» Лейсан Мухаметзянова. Посетить занятие может любой желающий, вне зависимости от возраста и физической подготовки.

Организаторы рекомендуют участникам приходить в удобной спортивной одежде и обуви.

Занятие начнется в 19.00 у сцены Горкинско-Ометьевского леса.

Напомним, что в рамках проекта уже прошли два занятия: по татарскому танцу «Ярмәк вагы» и основам чечетки. Главная цель «Хәрәкәттә — бәрәкәт» — объединить спорт, творчество и татарский язык. Занятия проходят общественных пространствах города.