Казанцев приглашают на киномарафон XX фестиваля «Победили вместе»

Казань присоединится к киномарафону в преддверии XX Международного кинофестиваля «Победили вместе». С 3 по 6 марта казанцы смогут бесплатно посмотреть документальные фильмы на различных площадках города.

Открытие киномарафона состоится в кинотеатре «Мир» 3 марта в 16:00. В рамках вечера покажут четыре документальные ленты: «Дуэль. Финал» Сергея Головецкого, «Театр на линии фронта» Марины Мироновой, «Блокадная книга рецептов» Федора Бабенко, «A Lumine motus/Меня приводит в движение свет» Светланы Быченко.

В общей сложности казанцам покажут более 30 документальных фильмов. Показы пройдут в кинотеатре «Мир», КазГИК, КГЭУ, КГМУ, а также в Институте Конфуция КФУ.

Киномарафон проводится в год 80-летия Победы и направлен на повышение интереса молодежи к истории и культуре России. Организаторами выступают Евразийская Академия телевидения и радио, Международный союз неправительственных организаций «Ассамблея народов Евразии и Африки» при поддержке Президентского фонда культурных инициатив и содействии ГБУК РТ «Татаркино».