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Общество 28 июня 2025 14:35

Казанцев приглашают на интерактивное уличное шоу «Замочи мошенника»

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Казанцев приглашают на интерактивное уличное шоу «Замочи мошенника»

Уличное шоу — «Замочи мошенника» пройдет уже завтра на Фестивальном бульваре в Казани.

Всех гостей интерактива ждут стендапы о популярных мошеннических схемах, интерактивная зона «Замочи мошенника», мастер-классы, силомер «Бей по мошенничеству», фотозоны, тату-принтер и раздача ярких значков и брошюр.

Уличное шоу начнется в 15.00 рядом со зданием «Татмедиа» на улице Декабристов, 2, около площадки проведения VK Fest.

Организаторы обещают увлекательное и запоминающееся шоу, которое поможет жителям города лучше понять, как распознать и противостоять современным видам мошенничества.

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