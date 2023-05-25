Казанцев приглашают на генеральную уборку пляжа «Нижнее Заречье»

В пятницу, 26 мая, на территории пляжа «Нижнее Заречье» состоится генеральная уборка в рамках Всероссийской акции «Убери за собой». Об этом сообщает пресс-служба Минэкологии РТ.

Мероприятие приурочено к X Невскому международному экологическому конгрессу. В числе 10 флагманских регионов республика выйдет на прямую связь с участниками конгресса в формате телемоста.

Чтобы принять участие в акции, нужно пройти регистрацию по ссылке. Инвентарь для уборки и горячий обед выдадут организаторы, участникам нужно принести столовые приборы.

«Для того, чтобы не оставлять после себя пластиковые стаканчики и тарелки, просим принести с собой многоразовые кружки, тарелки и ложки», — отметили в ведомстве.

Экоакция стартует в 9 часов утра, самых активных ждут призы.