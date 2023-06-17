Казанцев приглашают на дискуссию про влияние осознанности на моду и культуру потребления

18 июня в казанском парке «Черное озеро» пройдет дискуссия на тему «Как осознанность меняет моду и влияет на культуру потребления». Помимо экспертов, присоединиться к ней смогут и жители города.

Спикерами дискуссии станут основательница апсайкл-бренда Pijmak Ксения Ярема, журналист, руководитель направления «Мода» в Школе дизайна НИУ ВШЭ Анзор Канкулов, главный эксперт по экологическим коммуникациям Дарья Мезурнишвили, PR-директор фонда «Второе дыхание» Ирина Козловских, арт-директор апсайкл-коллекции Ильназ Усманов, художественный стилист Ася Бажан и основательница фестиваля осознанного потребления «КультТорг», экопросветительница Лилия Юсупова.

Вместе с гостями они обсудят, как меняется модная индустрия в эпоху осознанного потребления и какое влияние она оказывает на экологию, а также разберутся, что представляет собой общество потребления в России.

В этот же день в парке презентуют совместную апсайкл-коллекцию одежды и аксессуаров из производственных спецовок от локального бренда «Ива», основанного Ильназом Усмановым.

Начало дискуссии запланировано на 14.00. Вход свободный, пройти регистрацию и узнать подробности можно на сайте.

Проводится дискуссия в рамках программы «Городские модераторы», проекта «Чисто в большом городе» и летнего книжного фестиваля «Смены».