Казанцев приглашают на Большие семейные выходные 11 и 12 мая

В эти выходные, 11 и 12 мая, в Казани пройдут Большие семейные выходные — масштабный всероссийский проект, приуроченный к Году семьи и направленный на объединение разных поколений семей посредством совместных активностей.

Для татарстанцев во всех муниципалитетах республики будут организованы различные культурно-массовые, развлекательные, познавательные мероприятия. Так, в столице РТ пройдет Казанский марафон — для болельщиков подготовлена концертная программа, мастер-классы и различные интерактивы для семей и детей.

11 мая на площади Тысячелетия состоится церемония награждения трудовых династий. На этой же площадке в оба дня с 9 утра и до часа дня будут проводиться семейные мастер-классы — в субботу по изготовлению сувениров, в воскресенье по рисованию.

В музеях Казани пройдут интерактивные программы для семей с детьми, квесты и различные мастер-классы. Так, в Нацмузее 11 и 12 мая состоятся интерактивная экскурсия «Семья сквозь века» (с 12 до 13 часов), музейный интенсив «Семейные истории» (с 15 до 17 часов). В Государственном музее ИЗО РТ в оба дня организуют экскурсионную программу «В музей всей семьей» (с 10 утра и до 16 часов), мастер-класс для детей по графике (с 13 и до 15 часов).

В музее-заповеднике «Казанский Кремль» с 10 утра и до 18 часов состоятся интерактивные программы, квесты, занятия по стрельбе в арбалетном зале.

11 мая казанцы могут посетить Горкинско-Ометьевский лес (здесь в период с 11 утра и до часа дня состоится открытие общественного огорода), а также концертную программу на стадионе «Трудовые резервы» (начало в 19 часов).

12 мая мастер-классы будут организованы в экстрим-парке «Урам» (с 9 утра и до часа дня), в парке «Черное озеро» состоятся встречи с психологом (с 13 до 15 часов). В ЖК «Салават купере» в 11 часов утра откроют общественный огород в местном парке. С 16 и до 20 часов будет организован семейный поход в «Восточный клуб» (интерактивный мультимедийный комплекс истории татарского театра «Шарык клубы»).

В библиотеках пройдут книжные выставки и семейные читательские клубы.

22 ноября 2023 года Президент Владимир Путин подписал указ, согласно которому 2024-й в России станет Годом семьи. Как отмечалось в документе, решение принято для популяризации госполитики в сфере защиты семьи и сохранения традиционных ценностей.