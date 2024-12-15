Казанцев приглашают на благотворительную школьную ярмарку

Благотворительная школьная ярмарка пройдет в Казани 19 декабря. По данным организаторов, товары и услуги представят 120 учеников из 29 татарстанских школ, участвующих в проекте «Школьный бизнес-старт».

Посетители ярмарки смогут приобрести уникальные новогодние подарки, выполненные руками участников вышеназванного проекта.

Часть вырученных средств направят на реабилитацию подопечного благотворительной некоммерческой организации «Добрая Казань», 22-летнего Павла, которому с рождения поставлены диагнозы перинатальная патология ЦНС и гидроцефалия.

Время проведения благотворительной ярмарки: с 10.00 до 14.00. Место проведения: просп. Ямашева 115 а (стадион Ак Барс Арена, сектор С, детский город «Кидспейс»).

В Татарстане третий год в рамках национального проекта «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы» реализуется масштабная республиканская программа «Школьный бизнес-старт», направленная на развитие предпринимательских навыков и компетенции у школьников.

Организаторами программы выступают Министерство экономики и Министерство образования и науки РТ при поддержке Центра «Мой бизнес» Фонда поддержки предпринимательства Республики Татарстан.