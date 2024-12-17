Спецпроекты
Татар-информ
©2023 ИА «Татар-информ»
Учредитель АО «Татмедиа»
Новости Татарстана и Казани
420066, Республика Татарстан, г. Казань, ул. Декабристов, д. 2
+7 843 222 0 999
info@tatar-inform.ru
Казанцев приглашают на бесплатную диспансеризацию в мобильном пункте
Стартовала бесплатная выездная диспансеризация для казанцев, прикрепленных к поликлиникам №№1, 2 и 3. Мобильный медицинский пункт работает возле дома №29 на улице Маршала Чуйкова, передает мэрия Казани.
Во время обследования жители могут сдать кровь на анализ и сразу узнать результаты. Кроме того, проводятся антропометрия, ультразвуковое исследование органов брюшной полости, флюорография, электрокардиограмма и маммография. Все желающие могут получить консультации врача-терапевта, невролога и гинеколога.
Выездная диспансеризация будет проходить каждый день с 6:00 до 22:00 до 28 декабря. Для прохождения осмотра нужно иметь при себе паспорт, полис и СНИЛС.
Диспансеризация в России проводится по нацпроекту «Здравоохранение».
Следите за самым важным в Telegram-канале «Татар-информ. Главное», а также читайте нас в «Дзен»