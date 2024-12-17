Казанцев приглашают на бесплатную диспансеризацию в мобильном пункте

Стартовала бесплатная выездная диспансеризация для казанцев, прикрепленных к поликлиникам №№1, 2 и 3. Мобильный медицинский пункт работает возле дома №29 на улице Маршала Чуйкова, передает мэрия Казани.

Во время обследования жители могут сдать кровь на анализ и сразу узнать результаты. Кроме того, проводятся антропометрия, ультразвуковое исследование органов брюшной полости, флюорография, электрокардиограмма и маммография. Все желающие могут получить консультации врача-терапевта, невролога и гинеколога.

Выездная диспансеризация будет проходить каждый день с 6:00 до 22:00 до 28 декабря. Для прохождения осмотра нужно иметь при себе паспорт, полис и СНИЛС.

Диспансеризация в России проводится по нацпроекту «Здравоохранение».