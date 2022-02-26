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Общество
26 февраля 2022  05:33

Казанцев приглашают на акцию в поддержку кошек из приюта

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27 февраля в культурном центре «Московский» пройдет выставка «Дорога домой», в которой будут участвовать кошки из казанского приюта «Зоозабота». Все питомцы прошли вакцинацию и стерилизацию, а также приучены к лотку, сообщается на портале kzn.ru

Жители и гости Казани смогут не только подарить дом любому понравившемуся питомцу, но и принести корм для подопечных приюта. Помимо этого, на выставке пройдут мастер-классы, консультации ветеринара и зоопсихолога, а также подготовлены фотозоны, где можно будет сделать фото на память.

Начало выставки в 11:00.

#выставка кошек #приют для животных
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