Казанцев приглашают на акцию в поддержку кошек из приюта

27 февраля в культурном центре «Московский» пройдет выставка «Дорога домой», в которой будут участвовать кошки из казанского приюта «Зоозабота». Все питомцы прошли вакцинацию и стерилизацию, а также приучены к лотку, сообщается на портале kzn.ru

Жители и гости Казани смогут не только подарить дом любому понравившемуся питомцу, но и принести корм для подопечных приюта. Помимо этого, на выставке пройдут мастер-классы, консультации ветеринара и зоопсихолога, а также подготовлены фотозоны, где можно будет сделать фото на память.

Начало выставки в 11:00.