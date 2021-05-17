Казанцев предупреждают о пробке из-за ДТП с трамваями

Жителей Казани предупреждают о пробке, которая образовалась на месте столкновения двух трамваев на Компрессорном. Об этом сообщили в Комитете по транспорту Казани.

Из-за аварии временно не работает трамвайный маршрут №4. В связи с этим пассажиров просят выбирать другой общественный транспорт. Водителей просят выбирать другой маршрут из-за образовавшейся пробки.

Ранее ИА «Татар-информ» сообщало, что на Компрессорном в Казани столкнулись два трамвая, в ДТП пострадали четыре человека, у одного из них в момент аварии оторвало ногу.