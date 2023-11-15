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Руc Тат
Общество 15 ноября 2023 17:31

Казанцев предупредили об учениях на станции метро «Козья Слобода»

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В Казани в ночь с 15 на 16 ноября пройдут пожарно-тактические учения на станции метро «Козья Слобода». Об этом сообщили в пресс-службе «Метроэлектротранса».

Уточняется, что в это время будут взаимодействовать службы МУП «Метроэлектротранс» и подразделения Казанского пожарно-спасательного гарнизона.

Жителей столицы Татарстана просят учитывать данную информацию и сохранять спокойствие.

#казанское метро #учения #Метроэлектротранс
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