Казанцев предупредили об отключении воды в Советском районе

3-4 сентября в более чем 20 домах Советского района будет отсутствовать вода. Это связано с проведением работ по подключению водопровода к централизованным сетям, сообщает «Водоканал».

Водоснабжение прекратится в 9 утра во вторник и, как ожидается, возобновится в 9.00 4 сентября.

В течение суток без воды останутся дома №18, 20, 22, 22а, 22в, 24, 24а, 24а/1, 24б, 24б/1, 24в, 32/5 по улице Академика Сахарова, №3, 3а и 9 по улице Вагапова, а также №2а, 2а/1, 3, 4, 5/32, 5а, 8а, 9, 10, 10/1 по улице Бигичева.

Жители указанных домов могут оставить заявки на подвоз воды по номеру +7(843)231-62-60.