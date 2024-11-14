Казанцев предупредили об ограничении движения по ул.Даурской

В Казани поэтапно введут ограничение движения по улице Даурской. Меры примут на время работ по строительству трассы тепловода, сообщили в мэрии столицы РТ.

16-20 ноября закроют проезд по дороге в районе дома №4 в направлении движения в сторону улицы Хади Такташа. Затем с 21 ноября по 15 декабря для движения будет недоступна проезжая часть в районе дома №4 в сторону Оренбургского тракта.