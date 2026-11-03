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Общество 3 ноября 2026 15:35

Казанцев предупредили об ограничении движения авто из-за Крестного хода 4 ноября

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Казанцев предупредили об ограничении движения авто из-за Крестного хода 4 ноября

В Госавтоинспекции Казани предупредили об ограничениях движения в центре города из-за Крестного хода 4 ноября – верующие пройдут с чудотворным образом Казанской иконы Божией Матери от Благовещенского собора до Крестовоздвиженской церкви.

Ограничения вступят в силу начиная с 7:00 и будут отменяться по мере прохождения Крестного хода. Движение и парковка автомобилей будут запрещены на улицах:

  • Кремлевской, на участке от улицы Чернышевского до площади Первого Мая;
  • Профсоюзной, на участке от улицы Чернышевского до площади Тысячелетия;
  • Батурина, на участке от Кремлевской транспортной дамбы до улицы Дзержинского;
  • Карла Маркса, на участке от улицы Лобачевского до улицы Батурина;
  • Япеева, на участке от улицы Дзержинского до улицы Большой Красной (при необходимости);
  • Баумана, на участке от улицы Профсоюзной до улицы Батурина;
  • Миславского, на участке от улицы Карла Маркса до улицы Дзержинского;
  • Съезде с площади Первого Мая, на участке от улицы Кремлевской до улицы Профсоюзной;
  • Съезде с площади Тысячелетия на улицу Батурина;
  • Съезде с улицы Батурина на Кремлевскую транспортную дамбу;

Также с 7:00 до 9:30 4 ноября ограничат движение по Большой Красной, на участке от улицы Япеева до улицы Батурина, а с 19:00 3 ноября до 9:30 4 ноября будет запрещено движение и парковка на Миславского, на участке от улицы Большой Красной до улицы Карла Маркса.

Жителям города рекомендуют заранее планировать маршрут, а также выполнять требования дорожных знаков, организаторов мероприятия и сотрудников полиции.

#гаи #ограничения движения автомобилей
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