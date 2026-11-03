Казанцев предупредили об ограничении движения авто из-за Крестного хода 4 ноября
В Госавтоинспекции Казани предупредили об ограничениях движения в центре города из-за Крестного хода 4 ноября – верующие пройдут с чудотворным образом Казанской иконы Божией Матери от Благовещенского собора до Крестовоздвиженской церкви.
Ограничения вступят в силу начиная с 7:00 и будут отменяться по мере прохождения Крестного хода. Движение и парковка автомобилей будут запрещены на улицах:
- Кремлевской, на участке от улицы Чернышевского до площади Первого Мая;
- Профсоюзной, на участке от улицы Чернышевского до площади Тысячелетия;
- Батурина, на участке от Кремлевской транспортной дамбы до улицы Дзержинского;
- Карла Маркса, на участке от улицы Лобачевского до улицы Батурина;
- Япеева, на участке от улицы Дзержинского до улицы Большой Красной (при необходимости);
- Баумана, на участке от улицы Профсоюзной до улицы Батурина;
- Миславского, на участке от улицы Карла Маркса до улицы Дзержинского;
- Съезде с площади Первого Мая, на участке от улицы Кремлевской до улицы Профсоюзной;
- Съезде с площади Тысячелетия на улицу Батурина;
- Съезде с улицы Батурина на Кремлевскую транспортную дамбу;
Также с 7:00 до 9:30 4 ноября ограничат движение по Большой Красной, на участке от улицы Япеева до улицы Батурина, а с 19:00 3 ноября до 9:30 4 ноября будет запрещено движение и парковка на Миславского, на участке от улицы Большой Красной до улицы Карла Маркса.
Жителям города рекомендуют заранее планировать маршрут, а также выполнять требования дорожных знаков, организаторов мероприятия и сотрудников полиции.