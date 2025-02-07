Казанцев предупредили об изменении в работе светофоров на четырех перекрестках

Казанцев информируют об изменениях в работе светофорных объектов, которые затронули четыре перекрестка. Режим работы светофорных объектов поменяли на следующих перекрестках:

– Карла Маркса – Николая Гоголя;

– Московская – Камала;

– Карла Маркса – Япеева;

– Астрономическая – Островского.

Пресс-служба городской Госавтоинспекции поясняет, что согласно стандартам разрешающей сигнал светофора для пешеходов должен включаться раньше разрешающего сигнала для поворачивающих транспортных средств на время от 5 до 10 секунд.