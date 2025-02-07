Казанцев предупредили об изменении в работе светофоров на четырех перекрестках
Казанцев информируют об изменениях в работе светофорных объектов, которые затронули четыре перекрестка. Режим работы светофорных объектов поменяли на следующих перекрестках:
– Карла Маркса – Николая Гоголя;
– Московская – Камала;
– Карла Маркса – Япеева;
– Астрономическая – Островского.
Пресс-служба городской Госавтоинспекции поясняет, что согласно стандартам разрешающей сигнал светофора для пешеходов должен включаться раньше разрешающего сигнала для поворачивающих транспортных средств на время от 5 до 10 секунд.