Общество 25 августа 2025 12:42

Казанцев предупредили о перекрытиях дорог из-за празднования Дня города и Дня республики

В Казани на время подготовки и проведения праздничных мероприятий, приуроченных ко Дню города и Республики Татарстан, будут введены временные ограничения движения транспорта. Об этом сообщил глава комитета по транспорту Исполкома Казани Алексей Сидоров.

Согласно информации, движение будет ограничено:

С 20:00 25 августа до 11:00 31 августа – на улицах Шигабутдина Марджани, Каюма Насыри и Зайни Султана;

С 7:00 22 августа до 18:00 31 августа – на улице Кремлевской (от ул. Чернышевского до площади 1 Мая);

С 8:00 до 12:30 28 августа – на улице Театральной (от ул. Карла Маркса до ул. Дзержинского);

29 и 30 августа – на улице Федосеевской (от ул. Батурина до ул. Касаткина);

30 августа – парковка перед конноспортивным комплексом «Казань».

Центральной площадкой празднования станет территория у центра семьи «Казан». В связи с этим с 00:00 24 августа до 7:00 31 августа ограничат движение по улице Сибгата Хакима (от ул. Декабристов до ул. Абсалямова).

«Казанцев и гостей столицы просим с пониманием отнестись к временным неудобствам, связанным с ограничением движения транспортных средств», – отметил Алексей Сидоров.

Он также подчеркнул, что муниципальные парковки вдоль улично-дорожной сети 30 и 31 августа будут работать без взимания платы

