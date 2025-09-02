Казанцев предупредили о мошенничестве от имени сотрудников «Водоканала»

Мошенники стали все чаще обманывать жителей Казани от имени специалистов «Водоканала». Об этом сообщает пресс-служба предприятия.

Мошенники могут выдавать себя за сотрудников предприятия и обманывать следующим образом:

– предлагают лично подключиться к сетям водоснабжения и водоотведения, минуя официальную процедуру;

– предлагают подключиться к новым сетям без документов;

– приходят домой проверять или менять счетчики воды;

– просят назвать коды из СМС или уведомлений.

«Если к Вам пришли или позвонили от имени "Водоканала" – проявите бдительность и не торопитесь доверять. Даже если звонок или якобы представитель "Водоканала" выглядят убедительно и "официально", не спешите верить, перезвоните по телефону 8(843)-231-61-96 или уточните информацию в нашем телеграм-канале», – предупреждают в «Водоканале».