Происшествия 2 сентября 2025 09:51

Казанцев предупредили о мошенничестве от имени сотрудников «Водоканала»

Мошенники стали все чаще обманывать жителей Казани от имени специалистов «Водоканала». Об этом сообщает пресс-служба предприятия.

Мошенники могут выдавать себя за сотрудников предприятия и обманывать следующим образом:

– предлагают лично подключиться к сетям водоснабжения и водоотведения, минуя официальную процедуру;
– предлагают подключиться к новым сетям без документов;
– приходят домой проверять или менять счетчики воды;
– просят назвать коды из СМС или уведомлений.

«Если к Вам пришли или позвонили от имени "Водоканала" – проявите бдительность и не торопитесь доверять. Даже если звонок или якобы представитель "Водоканала" выглядят убедительно и "официально", не спешите верить, перезвоните по телефону 8(843)-231-61-96 или уточните информацию в нашем телеграм-канале», – предупреждают в «Водоканале».

#Мошенничество #водоканал
