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Казанцев предупредили о массовом отключении воды в четырех районах города
Гостей и жителей Казани предупредили о массовом отключении воды в Авиастроительном, Кировском, Московском и Ново-Савиновском районах города. Временные неудобства связаны с переврезкой двух магистральных водоводов в восьми точках.
Без воды останутся детсады, школы, гостиницы и другие социальные учреждения — их список размещен на сайте мэрии. Перечень жилых домов будет опубликован позднее.
Отключение воды будет действовать с 19 часов 20 октября до 12 часов 22 октября.
Автоцистерны с водой МУП «Водоканал» разместит согласно заявкам, которые горожане оставят по телефону: +7(843)231-62-60.
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