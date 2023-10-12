Казанцев предупредили о массовом отключении воды в четырех районах города

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Гостей и жителей Казани предупредили о массовом отключении воды в Авиастроительном, Кировском, Московском и Ново-Савиновском районах города. Временные неудобства связаны с переврезкой двух магистральных водоводов в восьми точках.

Без воды останутся детсады, школы, гостиницы и другие социальные учреждения — их список размещен на сайте мэрии. Перечень жилых домов будет опубликован позднее.

Отключение воды будет действовать с 19 часов 20 октября до 12 часов 22 октября.

Автоцистерны с водой МУП «Водоканал» разместит согласно заявкам, которые горожане оставят по телефону: +7(843)231-62-60.