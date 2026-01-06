Казанцев поздравили с Рождеством Христовым праздничными билбордами

Билборды с поздравлениями с Рождеством Христовым появились на улицах Казани – организатором выступил Миссионерский отдел Казанской епархии.

«В суете, даже во время новогодних каникул, люди часто забывают о праздниках, даже о таких важных, как Рождество Христово. С помощью баннеров мы напоминаем жителям Казани, о том, что грядет светлый великий праздник. Ну а для тех, кто помнит, и кто будет на службе в этот день, хотим добавить рождественского настроения. В этом простом поздравлении, написанном на баннерах, есть большой Богословский смысл. Нам бы хотелось, чтобы все его понимали. Рождество Христово – это не просто семейный праздник, это еще и день, когда в мир приходит Спаситель ради нашего с вами спасения. Всех с праздником!» – рассказал «Татар-информу» руководитель Миссионерского отдела Казанской епархии иерей Александр Ермолин.

Фото: © Миссионерский отдел Казанской епархии

Ежегодно, не только в Рождество Христово, но и в другие большие православные праздники на улицах Казани появляются поздравительные баннеры от Миссионерского отдела Казанской епархии.