Казанцев перебросят обратно в шестидесятые

В арт-резиденции «Созвездие-Йолдызлык» состоится музыкальный вечер, посвященный эпохе 1960-х. Во время концерта гости театра совершат путешествие во времени с помощью популярных стихов, волнующих песен и зажигательных танцев той эпохи.

«Сцена театра на вечер станет местом вокально-танцевальной музыкально-литературной феерии. В театрализованное музыкальное представление войдет всё то, что ассоциируется с Казанью 60-х — периода вдохновения и надежд», — объяснила концепцию мероприятия режиссер-постановщик, заслуженная артистка РТ Марина Ясельская.

Она отметила, что на сцене будут сменяться не только номера, но и сами локации, которые ассоциируются с ушедшей эпохой. Это и «Сковородка» у здания Казанского федерального университета — место встреч, тайн и чаяний студентов. Это и кафе «Елочка» на Баумана, которое было площадкой для открытия современных нововведений. Это и конкурс современного вокала «Молодые голоса» — пространство для открытий лучших певцов того времени.

Концерт состоится 24 марта в 19.00.