Казанцев ожидает двухнедельный марафон медиаискусства и видеоарта «Невесомая»

Не картины, а цифровые медиатворения и примеры видеоарта соберет на этот раз под своей крышей Галерея современного искусства, филиал Музея изобразительных искусств РТ. В ближайшую субботу, 13 ноября, здесь откроется выставка цифрового визуального искусства «Невесомая», анонсирует пресс-служба музея.

Показы будут проводиться до 28 ноября, продолжительность каждого составит около полутора часов, уточнили в музее. Проект познакомит казанцев и гостей города с работами татарстанских диджитал-художников и их творениями, созданными и проецируемыми благодаря компьютерным технологиям на поверхности стен двух залов галереи.

Цифровые невесомые миры, многообразные виртуальные реальности оживут в двусветном пространстве между вторым и третьим этажами галереи. В малом зале VR параллельно с этим будут транслироваться продукты современного видеоарта. Выставка также предполагает аудиальное сопровождение композициями классической и электронной музыки в живом исполнении.

«Концерт классической музыки намечен на 19 ноября, электронной — на 26 ноября», — уточнили в пресс-службе ГМИИ РТ.

Идея отдельной выставки цифровых визуализаций появилась после прошедшей еще в 2019 году презентации в Галерее современного искусства подобного цифрового контента — мультимедийной инсталляции «Павел Филонов». Ее создала молодая казанская студия Abau. На предстоящей выставке эта команда представит новую инсталляцию «Кара урман» (в переводе с татарского «темный лес» — прим. Т-и), которая вовлечет посетителей в мир мифических существ татарского народа.

Участником проекта также станет интерактивный дизайнер, медиахудожник и программист Эдуард Красильников, известный как ed.creativecoder. Он создает визуальные эффекты, реагирующие на музыку и движение в реальном времени. Его работы в 2020 и 2021 годах выставлялись в Нью-Йорке и Токио. В Галерее современного искусства окажется представлен его проект-коллаборация Treatise | Piano Works, аудиореактивное визуальное сопровождение на пять композиций из нового альбома Джеймса Сайзмора, работавшего над музыкой трилогии «Хоббит» и фильма «Сплит».

Сгенерированное нейросетью визуальное сопровождение на композиции проекта YMRK (в нем участвуют Радиф Кашапов и Йолдыз Миннуллина) представит медиахудожница и архитектор Зульфия Илькаева из Набережных Челнов. Проживающий в Казани медиахудожник Innapau, уроженец Тольятти, визуализирует на выставке звук в проекте «Klotho. Частица семьи GetBusy». Инсталляции с участием Innapau можно встретить, например, в казанском пространстве WERK и питерском BLANK.

Серию своих работ на социальные и философские вопросы представит Фаяз Азизов — цифровой художник, работающий над созданием проектов для таких компаний, как Samsung, Sberbank, ВКонтакте, Warner Music и так далее. Диптих из артов Love и «ДКБ» представит российский электронный продюсер и саунд-дизайнер — сотрудничавший с Иваном Дорном, Русским музеем, Третьяковской галереей и центром «Прометей» Vanya Limb.

Fashion-фильм по мотивам национального татарского фольклора «Юха» для выставки предоставит арт-директор, дизайнер, автор проекта Your Yool Таня Черногузова. Ash Lee в своем проекте размышляет на тему галлюцинаций современной вычислительной техники, а аудиовизуальный художник Мартин Мухаметзянов, также известный как «Контрольные отпечатки», вдохновляясь промышленными районами Менделеевска и Дербышек, работает в синтетическом жанре, соединяя музыку с видео. Проект из Набережных Челнов EXP POWER PARTY, курируемый Камилой Гизитдиновой, представит видеоарт-эксперимент о «медиаискусстве как медитации».