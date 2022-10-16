Финал фестиваля «Наше время – Безнең заман» в Казани собрал более 600 участников

В концертном зале Поволжского государственного университета физической культуры, спорта и туризма в Казани завершился гала-концертом финальный этап X открытого республиканского телевизионного фестиваля творчества работающей молодежи «Наше время – Безнең заман». Отборочный тур в столице Татарстана собрал наибольшее количество участников. На нем свои таланты демонстрировала работающая молодежь не только из Казани, но и из Зеленодольска.

Фото предоставлено пресс-службой фестиваля

Ребята, попавшие на сцену, прошли большой путь и приложили все усилия, чтобы представить свой талант зрителям, отметила во время концерта солистка Государственного оркестра народных инструментов РТ Татарской государственной филармонии им.Г.Тукая Резеда Галимова.

«Эти ребята достойны всего самого лучшего, ведь они успевают не только трудиться на наших предприятиях во благо республики, строить семьи, воспитывать своих детей, но и реализовывать себя в творчестве. Они – гордость Татарстана. Именно поэтому они являются частью и масштабного празднования Дня республики – ребята ежегодно выступают в этот день», – напомнила Галимова.

Фото предоставлено пресс-службой фестиваля

Всего на казанский тур поступили заявки от 76 предприятий и организаций республики, в личном зачете – 73 заявки. За два дня тура на сцене побывали более 600 участников. Среди 17 команд в общекомандном зачете вырвались вперед три коллектива: ГБУ «Безопасность дорожного движения», «Казаньоргсинтез» и Казанский авиационный завод им.Горбунова – филиал ПАО «Туполев».

«На плечи этой молодежи возложена важная, сложная работа. Каждый трудящийся человек сталкивается с проблемой выгорания. Этот фестиваль – возможность выплеснуть свой творческий потенциал. На сцене от них исходит мощнейшая энергия. Такие ребята затем и на работу выходят заряженными, с совершенно другим настроением», – отметил значимость проекта глава ГБУ «Безопасность дорожного движения» Рифкат Минниханов.

Фото предоставлено пресс-службой фестиваля

Второе место заняли сразу несколько команд – творческие коллективы АО «Татэнергосбыт», ООО «Газпром трансгаз Казань», «Молодежное крыло ТНВ – ТЯГ (Дрожжановский район) и ФКП «Казанский государственный казенный пороховой завод». Бронзовыми призерами стали коллективы ПАО «Таттелеком» и ООО «АПАС-МОЛ».

Гала-концерт стал демонстрацией творческой силы работающей молодежи, которые своим примером доказали, что она может быть не менее креативной и талантливой представителей творческих профессий.

Фото предоставлено пресс-службой фестиваля

Номера сменяли друг друга, закручивая зрителей в вихре ярких танцев и звонких песен. Настоящими находками стали инсценировка татарского Сабантуя, чувашский и чеченский народные танцы. Национальную палитру дополнила и китайская хореографическая постановка.

По итогам заключительного этапа определился полный список участников суперфинала, который запланирован на 4-5 ноября в Казани. Главное событие юбилейного сезона – грандиозный Гала-концерт фестиваля – пройдет 7 ноября в КРК «Пирамида».