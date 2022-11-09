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Общество
9 ноября 2022  01:19

Казанцев обучат информационной безопасности на специальных бесплатных курсах

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Для жителей Казани организовали бесплатный образовательный курс «Основы информационной безопасности. Базисный уровень». Участников обучат базовым знаниям по работе с цифровой средой и противодействию мошенникам в интернете.

Курс состоит из 20 академических часов, 4 образовательных модулей и итогового тестирования. По завершении обучения участники получат сертификаты и рекомендации по улучшению навыков, сообщает пресс-служба татарстанского отделения партии «Единая Россия».

Записаться на обучение можно до 15 ноября по ссылке.

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