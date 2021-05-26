Казанцев научили применять гуманитарные знания в дизайне городской среды

Сегодня в Институте истории им.Ш.Марджани проходит конференция «Поиск образа города. Гуманитарные науки в городском искусстве и дизайне среды».

Заместитель директора Института истории, востоковед Альфрид Бустанов и социолог-журналист Полина Ёж выступили с лекцией «Визуальная репрезентация города: поиск идентичности». Во встрече принимают участие эксперты в области социологии, фольклористики, городской среды и культуры, паблик-арта, стрит-арта, антропологии, этнологических исследований и истории. Спикеры на примере Альметьевска рассказали о вариантах графического оформления городских пространств.

«Из истории мы знаем, что на те или иные градостроительные процессы всегда будут различные точки зрения, они менялись в историческом ракурсе, — обратился к участникам форума заместитель руководителя Аппарата Президента Татарстана — руководитель Департамента Президента РТ по вопросам внутренней политики Александр Терентьев. — Например, знаменитую Эйфелеву башню в свое время считали уродливой и требовали снести, а теперь она является одним из мировых символов. Мы говорим о прошлом, как богатая культура народов, населяющих нашу страну, Республику Татарстан, отражается на образе городов».

По его словам, дискуссии о внешнем облике городских пространств будут всегда продолжаться. При этом Терентьев отметил, что по итогам конференции никаких решений в градостроительной сфере приниматься не будет, но мнения могут учитываться.

«Безусловно, к тысячелетию Казани решалась задача ликвидации ветхого жилья. В то же время мы слышали слова и от руководителей нашей республики, что в рамках этой миссии культурная среда была утрачена», — добавил чиновник.

Форум продолжился сессиями «Поиск городской идентичности» и «История для всех: другие способы передачи знания на улицах города», а также дискуссией «Диалог с прохожим: любовь и ненависть».

Организаторами встречи выступают Институт истории им.Ш.Марджани и Институт исследования стрит-арта (Санкт-Петербург).

