Казанцев научат танцу сибирских татар на набережной у озера Кабан

29 июня на набережной у озера Кабан пройдет программа «Аяк-уен», посвященная сибирским татарам. Об этом сообщает Дирекция парков и скверов Казани.

Участников мероприятия ожидают перфоманс, интерактивы и мастер-класс по танцу сибирских татар.

Хореографами программы выступили Алсу Магсумзянова, Алия Мухамматгалиева, Рафаэль Мустяков и Фанис Хайруллин. Музыкой вечер обеспечат баянист, кураист и мультиинструменталист Ильяс Фархуллин и гитарист, перкуссионист и мультиинструменталист Айдар Абдрахимов.

Старт мероприятия намечен на 18.00, сбор гостей — на спуске у театра Камала со стороны ул.Марджани.