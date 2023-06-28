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Казанцев научат танцу сибирских татар на набережной у озера Кабан
29 июня на набережной у озера Кабан пройдет программа «Аяк-уен», посвященная сибирским татарам. Об этом сообщает Дирекция парков и скверов Казани.
Участников мероприятия ожидают перфоманс, интерактивы и мастер-класс по танцу сибирских татар.
Хореографами программы выступили Алсу Магсумзянова, Алия Мухамматгалиева, Рафаэль Мустяков и Фанис Хайруллин. Музыкой вечер обеспечат баянист, кураист и мультиинструменталист Ильяс Фархуллин и гитарист, перкуссионист и мультиинструменталист Айдар Абдрахимов.
Старт мероприятия намечен на 18.00, сбор гостей — на спуске у театра Камала со стороны ул.Марджани.
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