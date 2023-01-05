Казанцев научат готовить сливочное пиво из «Гарри Поттера»

6 января в мастерской парка у ЖК «Салават Купере» пройдет мастер-класс «Порция сливочного» в тематике фильмов о Гарри Поттере. Участники занятия узнают об истории происхождения волшебного напитка, задекорируют стаканчики и приготовят напиток из ирисок, мороженого и сливок, сообщает Дирекция парков и скверов.

Как обещает пресс-служба дирекции, занятие поможет горожанам окунуться «в атмосферу волшебства».

Участие в мастер-классе могут бесплатно принять все желающие в возрасте от 12 лет, предварительно записавшись через телеграм преподавателя @marikhasanova. Все необходимое горожанам выдадут на месте. Начало – в 15.00.