Архив впечатлений и призы: открыт прием заявок на проект «Влюбись в Казань»

Казанцев и гостей города приглашают к участию в проекте «Влюбись в Казань». Об этом на деловом понедельнике рассказала директор Комитета по развитию туризма Дарья Санникова.

«Напомню, это онлайн-проект о нашем городе, о том, как его видят жители и гости столицы, о его бесконечном культурном многообразии», – подчеркнула докладчица.

В этом году конкурс будет проходить по четырем номинациям: «Лучшая фоторабота», «Казань туристическая», «Лучшая статья о туризме» и «Лучший видеоролик». Все работы должны раскрывать информацию о местах, событиях, людях или объектах города, демонстрировать многообразие и красоту столицы Татарстана. Допускается упоминание истории города и значимых событий вне политического контекста, а также пожелания и поздравления.

Для участия в конкурсе необходимо подать онлайн-заявку до 15 января 2025 года на официальном сайте проекта. Помимо этого, работа должна быть размещена в социальной сети «ВКонтакте».

Общий призовой фонд в этом году составит 670 тысяч рублей. Победители в каждой номинации конкурса получат денежный грант в размере от 50 до 150 тысяч рублей. Для участников, занявших второе и третье места, также будут предусмотрены денежные призы.

«В прошлом году мы получили 255 работ из 45 городов России. В этом году мы надеемся вновь пополнить архив впечатлений о городе новыми яркими работами», – заключила Дарья Санникова.