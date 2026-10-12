Казанцев 14 октября приглашают на День работодателя

День работодателя пройдет 14 октября в Кадровом центре «Работа России» по Авиастроительному и Ново-Савиновскому районам Казани. Шесть предприятий Татарстана предложат вакансии, соискатели смогут пройти первичное собеседование и узнать об условиях труда. Начало – в 10:00 по адресу: проспект Ибрагимова, дом 41.

ФКП «ГосНИИХП» ищет специалистов разного профиля: от инженеров-технологов, бухгалтеров и юрисконсультов до специалистов по охране труда, экологов и квалифицированных рабочих (плотников, электромонтеров). Предлагаемая заработная плата – от 34 000 до 63 000 рублей.

Пороховой завод приглашает слесарей, машинистов котлов и паровых турбин, а также экономистов. Уровень зарплаты — от 92 000 до 98 000 рублей.

АО «Нэфис Косметикс» открывает вакансии для аппаратчиков, упаковщиков, наладчиков, контролеров качества и операторов линий. Зарплата составляет от 69 000 до 84 000 рублей.

Троллейбусное депо №1 (МУП «Метроэлектротранс») ждет водителей троллейбусов и автомобилей «Газель», слесарей, токарей и инженеров ПТО. Зарплата — от 55 000 до 90 000 рублей.

АО «Казметрострой» предлагает работу арматурщикам, машинистам экскаваторов, бульдозеров и кранов, а также профильным слесарям. Заработная плата — от 35 000 рублей.

ООО «ЖКХ Инвест плюс» приглашает слесарей-сантехников, электриков, плотников, маляров, дворников и уборщиц. Зарплата – от 30 000 до 60 000 рублей.

Приглашаются все, кто ищет работу или планирует сменить сферу деятельности. С собой рекомендуется взять паспорт и резюме.

Кадровый центр «Работа России» – это современная форма модернизации государственной службы занятости, которая реализуется при поддержке национального проекта «Кадры».

Узнать о возможностях профориентации, обучения и трудоустройства можно на портале portal.tatartrud.ru или по телефону контакт-центра: 8 (843) 222-05-57.