Казанцам, жителям Татарстана, России, СНГ назвали вакансии с зарплатой до 150 тыс. рублей

Фото: МУП ПАТП-2 Казани

Муниципальному унитарному предприятию ПАТП №2 требуются рабочие на основные позиции. Об этом «Татар-информу» сообщили в отделе кадров МУПа.

«Мы ценим в наших сотрудниках профессионализм и ответственность к выбранной профессии. Руководство МУП ПАТП № 2 стремится создать максимально достойные условия труда», – рассказали на предприятии.

МУП «ПАТП №2» заинтересовано в новых кадрах, как с минимальным опытом работы, так и в квалифицированных специалистах. В частности, предприятие приглашает на работу водителей автобуса, которым предлагается заработную в размере от 80 тыс. до 150 тыс. рублей. Также требуются кондукторы (65–90 тыс. рублей), слесари (65–80 тыс.), контролер КРС (от 60 тыс.), техник по обслуживанию и ремонту электрооборудования (от 60 тыс.), водитель школьного автобуса (от 70 тыс.), диспетчер (от 50 тыс.), мастер текущего ремонта (от 60 тыс.), медсестра предрейсового осмотра (от 45 тыс.), моторист (от 75 тыс.), шиномонтажник (от 70 тыс.), электрогазосварщик (от 75 тыс.), механик КПП (от 60 тыс.).

Фото: МУП ПАТП-2 Казани

Трудоустроиться могут как казанцы, так и жители других городов Татарстана. Принимаем на работу соискателей из регионов России и стран СНГ. При необходимости работникам предоставляется общежитие. Кроме того, сотрудникам предоставляются база отдыха и медицинские услуги.

МУП ПАТП №2 предлагает высокую и стабильную зарплату, льготный стаж, полный соцпакет, официальное трудоустройство, возможность карьерного и профессионального роста.

Кроме того, работники могут рассчитывать на получение дотации на питание, квалификационных доплат и доплат за стаж работы. Также предоставляются бесплатный транспорт на предприятие в вечерние и ночные смены, соцпрограммы для сотрудников и их детей, реабилитационно-восстановительное лечение.

Фото: МУП ПАТП-2 Казани

Более подробную информацию можно уточнить в отделе кадров предприятия по телефонам:

8 (843) 590 – 02 – 97;

8 (843) 560 – 60 – 71.