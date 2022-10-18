Казанцам в театре оперы и балета покажут документальный фильм о жизни Мустая Карима

Сегодня в Татарском академическом театре оперы и балета имени Мусы Джалиля состоится специальный показ документального фильма «Мус­тай», приуроченный к 103-й годовщине со дня рождения народного поэта Башкортостана Мустая Карима. Перед началом фильма гостям презентуют выставку с уникальными фото из семейного архива Каримовых.

«Казань – особенный город для Мустая Карима. Неслучайно именно здесь установлен памятник народному башкирскому поэту. Его личность и творчество стали символами неделимого культурного пространства народов Башкортостана и Татарстана», – рассказал внук поэта, учредитель Фонда имени Мустая Карима Тимербулат Каримов.

Режиссером картины выступила известный документалист, генеральный продюсер кинокомпании «Мастерская» Саида Медведева. В фильме звучат стихи, отрывки из дневников и прозы Мус­тая Карима, а также воспоминания о нем не менее знаменитых современников.

«Показ нового документального фильма, созданного к столетию со дня рождения народного поэта Башкортостана, продолжает традицию культурного обмена и сотрудничества между нашими республиками», – отметила министр культуры Татарстана Ирада Аюпова.

Интересно, что при жизни Мустай Карим постоянно общался со многими деятелями татарской культуры, такими как Баки Урманче, Сара Садыкова, Риза Ишмурат, Гариф Ахунов, Роберт Миннуллин и другие. Большая дружба связывала писателя и с первым Президентом Татарстана Минтимером Шаймиевым.