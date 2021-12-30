Казанцам в этом году предлагали подработку в 5,7 раза чаще, чем в предыдущем

В Казани по итогам 2021 года количество объявлений с ключевым словом «подработка» от работодателей увеличилось на 572% по сравнению с 2020 годом. Это следует из данных сервиса «Авито работа».

Одним из самых популярных запросов среди казанцев стала вакансия менеджера, средняя зарплата которых в этом году составила 40 тыс. рублей в месяц. Это связано с ростом востребованности у компаний опытных менеджеров по работе с маркетплейсами, интернет-магазинами, социальными сетями и блогерами.

За прошедший год в 1,6 раза увеличился спрос на продавцов и на 124% выросла потребность в курьерах. Рост интереса к этим вакансиям связан с переходом ресторанов и магазинов на онлайн-формат ведения бизнеса, что позволило многим людям получить хороший источник основного или дополнительного дохода, отмечают аналитики сервиса.

Еще одним популярным запросом при поиске работы стала вакансия администратора. Средняя заработная плата таких специалистов выросла за год до 31 тыс. рублей в месяц.

Помимо этого, в список популярных запросов вошли такие профессии как повар с ежедневной оплатой, бухгалтер, сварщик и электрик.