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Руc Тат
Экономика 18 сентября 2023 10:07

Казанцам в 2023 году почти в два раза больше выписали штрафов за парковку

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Казанцам в 2023 году почти в два раза больше выписали штрафов за парковку

За первые 8 месяцев 2023 года жителям Казани вынесено почти 73 тыс. постановлений за неоплату парковки, что на 87% больше, чем годом ранее. Об этом на деловом понедельнике сообщил начальник Управления по организации деятельности административных комиссий города Наиль Биктагиров.

«Существенный рост нарушений связан с расширением парковочного пространства», – заявил он.

Помимо этого, 12 тыс. постановлений вынесено за размещение транспортных средств на озелененной территории, что на 12% больше, чем в аналогичный период 2022 года.

#платная парковка #Казань #Деловой понедельник
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