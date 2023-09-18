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Казанцам в 2023 году почти в два раза больше выписали штрафов за парковку
За первые 8 месяцев 2023 года жителям Казани вынесено почти 73 тыс. постановлений за неоплату парковки, что на 87% больше, чем годом ранее. Об этом на деловом понедельнике сообщил начальник Управления по организации деятельности административных комиссий города Наиль Биктагиров.
«Существенный рост нарушений связан с расширением парковочного пространства», – заявил он.
Помимо этого, 12 тыс. постановлений вынесено за размещение транспортных средств на озелененной территории, что на 12% больше, чем в аналогичный период 2022 года.
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