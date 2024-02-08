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Казанцам сообщили, как решается проблема с машинами, которые мешают уборке снега
Расстановка предупреждающих стендов и информирование о предстоящей уборке в соцсетях – именно так власти Казани пытаются решить проблему с припаркованными вдоль дорог машинами, которые мешают дорожникам при уборке снега.
«Перед ночными работами дорожные службы стараются размещать предупреждения о предстоящей уборке с просьбой убрать машины (дорожные стенды). Такая возможность есть не у всех предприятий, поэтому также предупреждают об этом в том числе через соцсети администраций районов», – рассказали журналисту «Татар-Информа» в комитете внешнего благоустройства столицы РТ.
При этом во время уборки в местах, где знаки запрещают парковку, дорожники фиксируют мешающие автомобили и передают информацию в ГИБДД.
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