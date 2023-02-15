Казанцам в январе сделали перерасчет за тепло на полмиллиона рублей

Количество обращений, связанных с начислениями платы за ЖКУ, поступивших в Госжилинспекцию Татарстана в январе 2023 года по сравнению с прошлым годом выросло на 12%. Большинство жалоб связаны с некорректными начислениями платы за тепло. В таких случаях по итогам проверок проводится перерасчет, сообщил сегодня начальник Государственной жилищной инспекции Татарстана – Главный государственный жилищный инспектор Сергей Крайнов на пресс-конференции в «Татар-информе».

«В наш адрес поступило 622 обращения. При этом поступило 343 обращения о высокой плате за тепло. По всем обращениям мы провели контрольные мероприятия», – сообщил он.

Наибольшее число жалоб по расчетам на отопление поступило от жителей Казани, Набережных Челнов, Нижнекамского и Альметьевского районов, сообщила корреспонденту «Татар-информа» замначальника Госжилинспекции- заместитель Главного государственного жилищного инспектора Светлана Загидуллина. Так, в ходе проведенных проверок были выявлены нарушения при начислении платы за тепло в нескольких жилых многоквартирных домах в Казани.

«В УК «Заречье» приборы учета работали некорректно, по адресу ул. Горьковское шоссе, 2, ул. Маршрутная, 13, ул. Железнодорожников 27/33 были скачки в результате некорректной работы общедомового прибора учета тепла. Сначала шло одно показание, потом резкий скачек и снова отток назад», – пояснил Крайнов.

Он обещал, что в следующих платежных квитанциях управляющие компании жителям проведут перерасчеты. Еще в одном казанском доме сломался прибор учета.

«По одному дому по адресу ул. Проспект победы, 15 у управляющей компании «Уютсервис» прибор вышел из строя. Управляющая компания вместо того, чтобы начислять плату по среднему показателю за предыдущее время, начислила по нормативу. Там также будет сделан перерасчет», – сказал Крайнов.

Согласно его данным, в общей сложности перерасчет будет сделан на 525 тыс. рублей. В адрес управляющих компаний выданы предостережения о недопущении в дальнейшем подобных нарушений.

В целом с начала января нарушения были выявлены по результатам рассмотрения 17 обращений граждан по 12 многоквартирным домам. Все они заключались в неправильном определении УК при расчете платы за отопление в домах объемов тепловой энергии.