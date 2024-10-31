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Казанцам с детьми-инвалидами единовременно выплатят 10 тыс. рублей
Ряд семей в Казани, в том числе воспитывающих детей-инвалидов, получат единовременную выплату в размере 10 тысяч рублей. Решение принято в рамках Декады инвалидов, сообщается в постановлении исполкома из сетевого издания муниципальных правовых актов.
Средства предоставят семьям, в которых воспитываются не менее двух несовершеннолетних детей-инвалидов, родителям-инвалидам I и II группы, в том числе одиноким, у которых есть несовершеннолетние дети. Кроме того, выплату получат одинокие родители с одним или более ребенком-инвалидом.
Для получения выплаты необходимо подать заявление, а также предоставить копии документов, подтверждающих одну из категорий, копии паспорта, свидетельства о регистрации, ИНН, СНИЛС, а также предоставить банковские реквизиты, согласие на обработку персональных данных. Они принимаются в районной администрации по месту жительства. Данные необходимо подать до 10 декабря включительно.
После этого в течение 10 дней будет принято решение о предоставлении либо непредоставлении льготы. Подробная информация указана в постановлении исполкома Казани.
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