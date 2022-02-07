Казанцам рекомендовали посещать поликлиники в послеобеденное время

Система здравоохранения татарстанской столицы из-за всплеска заболеваемости коронавирусом и ОРВИ испытывает значительную нагрузку. Чтобы комфортнее и быстрее попасть на прием к врачу, жителям города рекомендуется посещать поликлиники после 11 часов дня, когда спадает основной наплыв посетителей.

«Пиковые нагрузки поликлиники испытывают с 7:30 до 11:00 утра. Затем все гораздо спокойнее. Население, приходящее во второй половине дня и во время обеда, получает помощь гораздо быстрее», — сказал на деловом понедельнике заместитель министра здравоохранения РТ — начальник Управления здравоохранения по Казани Владимир Жаворонков.