news_header_top_970_100
Ру Тат
news_header_bot_970_100
Казань
7 февраля 2022  13:30
Егор Никитин

Казанцам рекомендовали посещать поликлиники в послеобеденное время

news_top_970_100

Система здравоохранения татарстанской столицы из-за всплеска заболеваемости коронавирусом и ОРВИ испытывает значительную нагрузку. Чтобы комфортнее и быстрее попасть на прием к врачу, жителям города рекомендуется посещать поликлиники после 11 часов дня, когда спадает основной наплыв посетителей.  

«Пиковые нагрузки поликлиники испытывают с 7:30 до 11:00 утра. Затем все гораздо спокойнее. Население, приходящее во второй половине дня и во время обеда, получает помощь гораздо быстрее», — сказал на деловом понедельнике заместитель министра здравоохранения РТ — начальник Управления здравоохранения по Казани Владимир Жаворонков.

#Деловой понедельник #владимир жаворонков
news_right_column_1_240_400
news_right_column_2_240_400
news_bot_970_100
Главное