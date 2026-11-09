Казанцам расскажут об истории возникновения татарских мунаджатов

В рамках лектория «Миллиард.Татар» жители и гости столицы Татарстана смогут узнать об особом жанре татарской музыки – мунаджатах. Об этом сообщает издание «Миллиард.Татар».

Мунаджаты – это не просто религиозные песнопения, в которых затрагиваются темы вечности, жизни и смерти. В них фигурируют самые разные моменты человеческой жизни – начиная от переживаний сироты и матери, оставленной детьми, и заканчивая просьбами о помощи и милосердии от Всевышнего.

Историю зарождения жанра мунаджатов у поволжских татар и о его текущем состоянии расскажет кандидат филологических наук, заслуженный деятель искусств Республики Татарстан и руководитель проекта «Татарские реликвии» Фанзиля Завгарова.

Лекция состоится в четверг, 12 ноября, в здании АО «Татмедиа» (ул. Декабристов, д. 2). Мероприятие начнется в 18 часов. Регистрация проводится по следующему адресу – tatar-inform.timepad.ru/event/4295667/.