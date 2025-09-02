news_header_top
Культура 2 сентября 2025 13:34

Казанцам расскажут об истории татарских дастанов

В четверг, 4 сентября, доктор филологических наук Хатип Миннегулов в рамках лектория «Миллиард.Татар» выступит в Казани с лекцией «Татарские дастаны и что мы о них знаем».

Слушатели лекции смогут узнать, что такое дастан и чем он отличается от классического романа, какие были дастаны у татар и что из этих эпических произведений прошлого дошло до наших дней.

Лектор будет выступать 50 минут. После основной части слушатели смогут задать спикеру вопросы по теме прошедшего ивента.

Местом проведения мероприятия станет литературный музей имени Габдуллы Тукая (ул. Габдуллы Тукая, д. 74). Начнется лекция в 18 часов. Необходима предварительная регистрация по ссылке: https://milliardtatar.timepad.ru/event/3552662/.

