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Общество
22 ноября 2022  19:01

Казанцам расскажут о вакансиях на предприятиях Авиастроительного района

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7 декабря в Казани пройдет ярмарка вакансий, на которой горожанам расскажут о свободных рабочих местах на предприятиях Авиастроительного района.

Посетители смогут задать вопросы, касающиеся законодательства о занятости. Ярмарка вакансий будет проходить с 10.00 до 12.00 в КДК им. В.И.Ленина по адресу: ул.Копылова, 2а.

Подробности можно узнать по телефонам:+7(843)570-97-10, +7(843)537-86-02, сообщает Центр занятости населения Казани.

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