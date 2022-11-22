Казанцам расскажут о вакансиях на предприятиях Авиастроительного района

7 декабря в Казани пройдет ярмарка вакансий, на которой горожанам расскажут о свободных рабочих местах на предприятиях Авиастроительного района.

Посетители смогут задать вопросы, касающиеся законодательства о занятости. Ярмарка вакансий будет проходить с 10.00 до 12.00 в КДК им. В.И.Ленина по адресу: ул.Копылова, 2а.

Подробности можно узнать по телефонам:+7(843)570-97-10, +7(843)537-86-02, сообщает Центр занятости населения Казани.